Ложкина (Кунина) Степанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1833 и 1840
Отец: Кунин Сергей Тихонович
Мать: Кунина Ксения Федоровна
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Елякина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
28.03.1860
Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
31.07.1867
Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Елякина Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович
Бракосочетание
05.10.1870
Смерть
Неизвестно