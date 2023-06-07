Ложкина (Кунина) Степанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Кунина) Степанида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1840

Отец: Кунин Сергей Тихонович

Мать: Кунина Ксения Федоровна

Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Елякин Гавриил Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Елякина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1860

Сын: Елякин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Елякин Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Елякина Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Елякин Гавриил Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.10.1870

Муж: Ложкин Тит Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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