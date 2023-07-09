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Ложкин Тит Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 или 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 или 1838

Отец: Ложкин Афанасий Иудович

Мать: Ложкина Параскева Илларионовна

Бракосочетание
23.04.1856

Жена: Ложкина Домна Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1860

Дочь: Ложкина Ирина Титовна

Мать ребёнка: Ложкина Домна Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1861

Сын: Ложкин Семен Титович

Мать ребёнка: Ложкина Домна Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.10.1870

Жена: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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