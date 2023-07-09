Ложкин Тит Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 или 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 или 1838
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
03.04.1860
Дочь: Ложкина Ирина Титовна
Мать ребёнка: Ложкина Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
02.09.1861
Сын: Ложкин Семен Титович
Мать ребёнка: Ложкина Домна Никифоровна
Бракосочетание
05.10.1870
Смерть
Неизвестно