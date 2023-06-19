Ложкин Афанасий Иудович
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.01.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1812
Отец: Ложкин Иуда Семенович
Мать: Ложкина Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ложкин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Ложкина Параскева Илларионовна
Рождение ребёнка
02.11.1845
Дочь: Ложкина Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Ложкина Параскева Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно