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Ложкин Афанасий Иудович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 21.01.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1812

Отец: Ложкин Иуда Семенович

Мать: Ложкина Агафия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ложкин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Ложкина Параскева Илларионовна

Рождение ребёнка
02.11.1845

Дочь: Ложкина Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Ложкина Параскева Илларионовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Параскева Илларионовна

Смерть
Неизвестно