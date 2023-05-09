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Ложкин Иуда Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 или 1771

Дата смерти

08.05.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 или 1771

Отец: Ложкин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 или 1792

Сын: Ложкин Ефим Иудович

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
1796 или 1797

Сын: Ложкин Иван Иудович

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Кунина Гликерия Иудовна

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 21.01.1812

Сын: Ложкин Афанасий Иудович

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Агафия Семеновна

Смерть
08.05.1820
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область