Ложкин Иуда Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 или 1771
Дата смерти08.05.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1765 или 1771
Отец: Ложкин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 или 1792
Сын: Ложкин Ефим Иудович
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
1796 или 1797
Сын: Ложкин Иван Иудович
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Кунина Гликерия Иудовна
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 21.01.1812
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Агафия Семеновна
Смерть
08.05.1820