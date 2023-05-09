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Ложкин Ефим Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 или 1792

Дата смерти

17.11.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1792

Отец: Ложкин Иуда Семенович

Мать: Ложкина Агафия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 08.12.1814

Дочь: Ложкина Лукия Ефимовна

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ложкин Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ложкина Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Ложкин Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ложкина Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Ложкина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Агафия Марковна

Смерть
17.11.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область