Ложкин Ефим Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 или 1792
Дата смерти17.11.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1790 или 1792
Отец: Ложкин Иуда Семенович
Мать: Ложкина Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 08.12.1814
Дочь: Ложкина Лукия Ефимовна
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ложкина Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Ложкина Агафия Марковна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ложкина Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Ложкина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Агафия Марковна
Смерть
17.11.1855