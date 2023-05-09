Ложкина Агафия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Агафия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 или 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Ефим Иудович

Рождение ребёнка
Около 08.12.1814

Дочь: Ложкина (Ложкина) Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ложкин Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ложкина (Ложкина) Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович

Рождение ребёнка
1826 или 1828

Сын: Ложкин Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович

Смерть
Неизвестно

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