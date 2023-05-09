Ложкина Агафия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложкин Ефим Иудович
Рождение ребёнка
Около 08.12.1814
Дочь: Ложкина (Ложкина) Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ложкина (Ложкина) Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович
Рождение ребёнка
1826 или 1828
Отец ребёнка: Ложкин Ефим Иудович
Смерть
Неизвестно