Ложкин Емельян Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти10.11.1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Ложкин Ефим Иудович
Мать: Ложкина Агафия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841 или 1845
Дочь: Юркова (Ложкина) Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Ложкин Матвей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Колгатина (Ложкина) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1854
Сын: Ложкин Кондрат Емельянович
Мать ребёнка: Ложкина Наталия Ерофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1858
Дочь: Ложкина (Ложкина) Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Ложкина Наталия Ерофеевна
Смерть
10.11.1869