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Ложкин Емельян Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

10.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Ложкин Ефим Иудович

Мать: Ложкина Агафия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Наталия Ерофеевна

Рождение ребёнка
1841 или 1845

Дочь: Юркова (Ложкина) Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ложкин Матвей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Колгатина (Ложкина) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1854

Сын: Ложкин Кондрат Емельянович

Мать ребёнка: Ложкина Наталия Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1858

Дочь: Ложкина (Ложкина) Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Ложкина Наталия Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.11.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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