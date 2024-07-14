Колгатина (Ложкина) Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина (Ложкина) Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Ложкин Емельян Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1864

Муж: Колгатин Андрей Зотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1867

Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1871

Сын: Колгатин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1873

Сын: Колготин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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