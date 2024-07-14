Колгатина (Ложкина) Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Ложкин Емельян Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1864
Рождение ребёнка
02.09.1867
Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович
Рождение ребёнка
09.02.1871
Сын: Колгатин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович
Рождение ребёнка
17.11.1873
Сын: Колготин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Колгатин Андрей Зотович
Смерть
Неизвестно