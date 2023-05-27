Ложкина Наталия Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Наталия Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1854

Сын: Ложкин Кондрат Емельянович

Отец ребёнка: Ложкин Емельян Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1858

Дочь: Ложкина Фекла Емельяновна

Отец ребёнка: Ложкин Емельян Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Емельян Ефимович

Смерть
Неизвестно
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