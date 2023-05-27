Ложкина Наталия Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1854
Сын: Ложкин Кондрат Емельянович
Отец ребёнка: Ложкин Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
03.09.1858
Дочь: Ложкина Фекла Емельяновна
Отец ребёнка: Ложкин Емельян Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно