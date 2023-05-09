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Ложкин Афанасий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1828

Отец: Ложкин Ефим Иудович

Мать: Ложкина Агафия Марковна

Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1864

Дочь: Ложкина (Ложкина) Домна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1866

Дочь: Ложкина (Ложкина) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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