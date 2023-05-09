Ложкин Афанасий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1826 или 1828
Отец: Ложкин Ефим Иудович
Мать: Ложкина Агафия Марковна
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
08.01.1864
Дочь: Ложкина (Ложкина) Домна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна
Рождение ребёнка
02.09.1866
Дочь: Ложкина (Ложкина) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна
Смерть
Неизвестно