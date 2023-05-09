Ложкина Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 или 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 или 1792

Сын: Ложкин Ефим Иудович

Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович

Рождение ребёнка
1796 или 1797

Сын: Ложкин Иван Иудович

Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Кунина Гликерия Иудовна

Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович

Рождение ребёнка
Около 21.01.1812

Сын: Ложкин Афанасий Иудович

Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Иуда Семенович

Смерть
Неизвестно
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