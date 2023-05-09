Ложкина Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 или 1792
Сын: Ложкин Ефим Иудович
Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович
Рождение ребёнка
1796 или 1797
Сын: Ложкин Иван Иудович
Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Кунина Гликерия Иудовна
Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович
Рождение ребёнка
Около 21.01.1812
Отец ребёнка: Ложкин Иуда Семенович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно