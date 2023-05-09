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Ложкин Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Ложкин Афанасий Иудович

Мать: Ложкина Параскева Илларионовна

Рождение ребёнка
06.01.1852

Дочь: Ложкина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ложкина Васса Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1853

Дочь: Ложкина Ефимия Александровна

Мать ребёнка: Ложкина Васса Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Васса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно