Ложкин Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
06.01.1852
Дочь: Ложкина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ложкина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.07.1853
Дочь: Ложкина Ефимия Александровна
Мать ребёнка: Ложкина Васса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Васса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно