Ложкина (Черкасова) Домна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Черкасова) Домна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1839

Дата смерти

20.06.1870

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839

Отец: Черкасов Никифор Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856

Муж: Ложкин Тит Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1860

Дочь: Ложкина Ирина Титовна

Отец ребёнка: Ложкин Тит Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1861

Сын: Ложкин Семен Титович

Отец ребёнка: Ложкин Тит Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.06.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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