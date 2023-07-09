Ложкина (Черкасова) Домна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1839
Дата смерти20.06.1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839
Отец: Черкасов Никифор Захарович
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
03.04.1860
Дочь: Ложкина Ирина Титовна
Отец ребёнка: Ложкин Тит Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.09.1861
Сын: Ложкин Семен Титович
Отец ребёнка: Ложкин Тит Афанасьевич
Смерть
20.06.1870