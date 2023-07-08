Черкасов Никифор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Черкасов Борис Никифорович
Мать ребёнка: Черкасова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Черкасова Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Черкасова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкасова Параскева
Смерть
Неизвестно