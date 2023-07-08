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Черкасов Никифор Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Черкасов Захар Михайлович

Мать: Черкасова Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Черкасов Борис Никифорович

Мать ребёнка: Черкасова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Черкасова Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Черкасова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Параскева

Смерть
Неизвестно