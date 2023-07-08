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Черкасова Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Захар Михайлович

Рождение ребёнка
1796 или 1804

Сын: Андреев Аким Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Черкасов Никифор Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Рождение ребёнка
Около 03.09.1811

Сын: Черкасов Архип Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Черкасов Архип Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Рождение ребёнка
Около 31.05.1814

Сын: Черкасов Митрофан Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Черкасов Иван Захарович

Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно

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