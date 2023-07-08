Черкасова Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796 или 1804
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Черкасов Никифор Захарович
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Около 03.09.1811
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Около 31.05.1814
Сын: Черкасов Митрофан Захарович
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Черкасов Захар Михайлович
Смерть
Неизвестно