Андреева Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1814

Дата смерти

29.12.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1833

Сын: Черкасов Борис Никифорович

Отец ребёнка: Черкасов Никифор Захарович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Черкасова Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Черкасов Никифор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Никифор Захарович

Смерть
29.12.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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