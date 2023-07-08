Андреева Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1814
Дата смерти29.12.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1833
Сын: Черкасов Борис Никифорович
Отец ребёнка: Черкасов Никифор Захарович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Черкасова Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Черкасов Никифор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область