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Елякин Гавриил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1835

Дата смерти

22.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835

Отец: Елякин Иосиф Иудович

Мать: Елякина Екатерина Кузьминична

Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Елякина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1860

Сын: Елякин Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Елякин Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.02.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Елякина Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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