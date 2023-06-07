Елякин Гавриил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1835
Дата смерти22.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Елякина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
28.03.1860
Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
31.07.1867
Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна
Смерть
22.02.1870
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Елякина Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Ложкина Степанида Сергеевна