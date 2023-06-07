Елякин Иосиф Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякин Иосиф Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Елякин Иуда Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1823

Жена: Елякина Екатерина Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1824

Сын: Елякин Илья Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Елякин Зиновий Иосифович

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Елякин Ефрем Иосифович

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
1830 или 1834

Сын: Елякин Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Елякин Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно