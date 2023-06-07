Елякин Иосиф Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Елякин Иуда Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
1830 или 1834
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Кузьминична
Смерть
Неизвестно