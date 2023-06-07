Елякина (Спирина) Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Мать: Спирина Марфа Ивановна
Бракосочетание
12.10.1823
Муж: Елякин Иосиф Иудович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1834
Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович
Смерть
Неизвестно