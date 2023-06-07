Елякина (Спирина) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина (Спирина) Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: Спирина Марфа Ивановна

Бракосочетание
12.10.1823

Муж: Елякин Иосиф Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Елякин Зиновий Иосифович

Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Елякин Ефрем Иосифович

Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1834

Сын: Елякин Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Елякин Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Елякин Иосиф Иудович

Смерть
Неизвестно
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