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Чурилин Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Чурилин Михаил Степанович

Мать: Чурилина Параскева

Бракосочетание
19.10.1845

Жена: Чурилина Василиса Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1853

Сын: Чурилин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина Василиса Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1855

Сын: Чурилин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина Василиса Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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