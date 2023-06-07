Чурилин Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Чурилин Михаил Степанович
Мать: Чурилина Параскева
Бракосочетание
19.10.1845
Рождение ребёнка
01.02.1853
Сын: Чурилин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Чурилина Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
11.09.1855
Сын: Чурилин Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Чурилина Василиса Сергеевна
Смерть
Неизвестно