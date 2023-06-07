Кунин Тихон Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1801
Мать ребёнка: Кунина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Кунина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Кунина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 30.04.1811
Дочь: Кунина Мавра Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Екатерина
Смерть
Неизвестно