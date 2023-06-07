Кунин Тихон Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунин Тихон Гавриилович

Кунин Тихон Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1801

Сын: Кунин Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Кунина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кунин Михей Тихонович

Мать ребёнка: Кунина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кунин Федот Тихонович

Мать ребёнка: Кунина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 30.04.1811

Дочь: Кунина Мавра Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Екатерина

Смерть
Неизвестно