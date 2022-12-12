Мухортов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1975
Бракосочетание
22.11.1996
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство о браке выдал Пахотно-угловский сельский совет Бондарского района Тамбовской области.
Рождение ребёнка
27.09.1998
Дочь: Мухортова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Мухортова Галина Григорьевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2003
Сын: Мухортов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Мухортова Галина Григорьевна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область