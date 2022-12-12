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Мухортов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1975

Отец: Мухортов Алексей Федорович

Мать: Мухортова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
22.11.1996

Жена: Мухортова Галина Григорьевна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство о браке выдал Пахотно-угловский сельский совет Бондарского района Тамбовской области.
Рождение ребёнка
27.09.1998

Дочь: Мухортова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Мухортова Галина Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2003

Сын: Мухортов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Мухортова Галина Григорьевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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