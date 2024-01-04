Мухортова (Бяхова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухортова (Бяхова) Зинаида Михайловна

Мухортова (Бяхова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1936

Отец: Бяхов Михаил Трофимович

Мать: Бяхова Любовь Михайловна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.10.1958

Муж: Мухортов Алексей Федорович

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1959

Сын: Мухортов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Мухортов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Мухортов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мухортов Алексей Федорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close