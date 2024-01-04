Мухортова (Бяхова) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.06.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1936
Отец: Бяхов Михаил Трофимович
Мать: Бяхова Любовь Михайловна
Бракосочетание
30.10.1958
Рождение ребёнка
02.05.1959
Сын: Мухортов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Мухортов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Мухортов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мухортов Алексей Федорович