Мухортова (Ледовских) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1976
Бракосочетание
22.11.1996
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство о браке выдал Пахотно-угловский сельский совет Бондарского района Тамбовской области.
Рождение ребёнка
27.09.1998
Дочь: Мухортова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Мухортов Александр Алексеевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2003
Сын: Мухортов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Мухортов Александр Алексеевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область