Мухортова (Ледовских) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортова (Ледовских) Галина Григорьевна

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Место рождения

Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1976

Отец: Ледовских Григорий Андреевич

Мать: Ледовских Алия Михайловна

Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
22.11.1996

Муж: Мухортов Александр Алексеевич

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетельство о браке выдал Пахотно-угловский сельский совет Бондарского района Тамбовской области.
Рождение ребёнка
27.09.1998

Дочь: Мухортова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Мухортов Александр Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2003

Сын: Мухортов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Мухортов Александр Алексеевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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