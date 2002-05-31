Мухортов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1932
Дата смерти31.05.2002
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Мухортов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мухортова Зинаида Михайловна
Смерть
31.05.2002
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Место смерти: село Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области республики РСФСР