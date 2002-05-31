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Мухортов Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1932

Дата смерти

31.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932

Отец: Мухортов Фёдор Васильевич

Мать: Мухортова Мария Никитична

Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Мухортов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мухортова Зинаида Михайловна

Смерть
31.05.2002
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Место смерти: село Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области республики РСФСР
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