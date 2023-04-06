Родионова (Катунина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Катунина) Катерина

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Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Катунинъ Федотъ

Мать: Татьяна Григорьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Родионовъ Евстафий

Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гаврилова Авдотья

Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бычкова Акулина

Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ

Рождение ребёнка
1787

Сын: Родионовъ Елисей

Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архиповъ Родионъ

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