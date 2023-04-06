Родионова (Катунина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Катунинъ Федотъ
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Родионовъ Евстафий
Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гаврилова Авдотья
Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бычкова Акулина
Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родионовъ Елисей
Отец ребёнка: Архиповъ Родионъ
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архиповъ Родионъ