Бычкова (Родионова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Архиповъ Родионъ
Мать: Родионова Катерина
Бракосочетание
26.01.1802
Муж: Бычковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1811
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1814
Дочь: Беспалова Авдотья
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.06.1817
Дочь: Бычкова Марфа
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1821
Сын: Бычковъ Никита
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ