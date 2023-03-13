Бычковъ Иванъ
Место рожденияс. Петровка
Дата рождения1783
Дата смерти24.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Бычковъ Степанъ
Мать: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Бракосочетание
26.01.1802
Жена: Бычкова Акулина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1811
Сын: Бычковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бычкова Акулина
Рождение ребёнка
10.08.1814
Дочь: Беспалова Авдотья
Мать ребёнка: Бычкова Акулина
Рождение ребёнка
29.06.1817
Дочь: Бычкова Марфа
Мать ребёнка: Бычкова Акулина
Рождение ребёнка
10.09.1821
Сын: Бычковъ Никита
Мать ребёнка: Бычкова Акулина
Смерть
24.03.1842