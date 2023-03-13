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Бычковъ Иванъ

Место рождения

с. Петровка

Дата рождения

1783

Дата смерти

24.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Бычковъ Степанъ

Мать: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Бракосочетание
26.01.1802

Жена: Бычкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1811

Сын: Бычковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бычкова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1814

Дочь: Беспалова Авдотья

Мать ребёнка: Бычкова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1817

Дочь: Бычкова Марфа

Мать ребёнка: Бычкова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1821

Сын: Бычковъ Никита

Мать ребёнка: Бычкова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.1842
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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