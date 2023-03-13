Горшкова (Бычкова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Бычкова) Фекла

Место рождения

с. Петровка

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бычковъ Степанъ

Мать: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1799

Сын: Горшковъ Петръ

Отец ребёнка: Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Горшковъ Григорий

Отец ребёнка: Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1813

Дочь: Таракина Ксения

Отец ребёнка: Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1816

Сын: Горшковъ Терентий

Отец ребёнка: Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшковъ Яковъ

Отец ребёнка: Горшковъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Алексей

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