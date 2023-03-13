Горшкова (Бычкова) Фекла
Место рожденияс. Петровка
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Бычковъ Степанъ
Мать: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1799
Сын: Горшковъ Петръ
Отец ребёнка: Горшковъ Алексей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горшковъ Григорий
Отец ребёнка: Горшковъ Алексей
Рождение ребёнка
24.01.1813
Дочь: Таракина Ксения
Отец ребёнка: Горшковъ Алексей
Рождение ребёнка
10.04.1816
Сын: Горшковъ Терентий
Отец ребёнка: Горшковъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшковъ Яковъ
Отец ребёнка: Горшковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Алексей