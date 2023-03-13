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Бычковъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

22.12.1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Бычковъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бычковъ Петръ

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Горшкова Фекла

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кузнецова Марья

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бычковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бычковъ Семенъ

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
25.03.1788

Сын: Бычковъ Гаврила

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Копнина, Катанова Марфа

Мать ребёнка: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Аксинья

Смерть
22.12.1815
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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