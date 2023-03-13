Бычковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти22.12.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Бычковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бычковъ Петръ
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Горшкова Фекла
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кузнецова Марья
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бычковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бычковъ Семенъ
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
25.03.1788
Сын: Бычковъ Гаврила
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Копнина, Катанова Марфа
Мать ребёнка: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Аксинья
Смерть
22.12.1815