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Бычковъ Петръ

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Место рождения

с. Петровка

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бычковъ Степанъ

Мать: Бычкова Аксинья

с. Петровка
Рождение ребёнка
17.07.1800

Дочь: Бычковъ Афимья

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1802

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1804

Сын: Бычковъ Константинъ

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1807

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бычкова Орина

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шарова Стефанида

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1812

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Подрядова Александрия

Мать ребёнка: Бычкова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Мавра

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