Бычковъ Петръ
Место рожденияс. Петровка
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Бычковъ Степанъ
Мать: Бычкова Аксинья
с. Петровка
Рождение ребёнка
17.07.1800
Дочь: Бычковъ Афимья
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
03.12.1802
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
22.05.1804
Сын: Бычковъ Константинъ
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1807
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бычкова Орина
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шарова Стефанида
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
23.11.1812
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Подрядова Александрия
Мать ребёнка: Бычкова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Мавра