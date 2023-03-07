Архиповъ Родионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхиповъ Родионъ

Архиповъ Родионъ

avatar

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Васильевъ Архипъ

Мать: Настасья Мелентьева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Родионовъ Евстафий

Мать ребёнка: Родионова Катерина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гаврилова Авдотья

Мать ребёнка: Родионова Катерина

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бычкова Акулина

Мать ребёнка: Родионова Катерина

Рождение ребёнка
1787

Сын: Родионовъ Елисей

Мать ребёнка: Родионова Катерина

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Катерина

Смерть
1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close