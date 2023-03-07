Архиповъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Васильевъ Архипъ
Мать: Настасья Мелентьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Родионовъ Евстафий
Мать ребёнка: Родионова Катерина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гаврилова Авдотья
Мать ребёнка: Родионова Катерина
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бычкова Акулина
Мать ребёнка: Родионова Катерина
Рождение ребёнка
1787
Сын: Родионовъ Елисей
Мать ребёнка: Родионова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Катерина
Смерть
1783