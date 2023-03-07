Васильевъ Архипъ
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Василий Осиповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Архиповъ Филипъ
Мать ребёнка: Настасья Мелентьева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Архиповъ Родионъ
Мать ребёнка: Настасья Мелентьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Настасья Мелентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Мелентьева