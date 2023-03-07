Васильевъ Архипъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильевъ Архипъ

Васильевъ Архипъ

avatar

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Василий Осиповъ

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Архиповъ Филипъ

Мать ребёнка: Настасья Мелентьева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Архиповъ Родионъ

Мать ребёнка: Настасья Мелентьева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Настасья Мелентьева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Мелентьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close