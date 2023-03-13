Гаврилова (Родионова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1780
Отец: Архиповъ Родионъ
Мать: Родионова Катерина
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
21.09.1802
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
22.02.1804
Сын: Демидовъ Тимофей
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
27.04.1810
Дочь: Гаврилова Марья
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
16.06.1812
Сын: Гавриловъ Тихонъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
05.08.1814
Сын: Гавриловъ Степанъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Деулина Авдотья
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гавриловъ Тихонъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
28.06.1820
Сын: Гавриловъ Иванъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриловъ Герасимъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Трифанъ