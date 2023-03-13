Гаврилова (Родионова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Родионова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Архиповъ Родионъ

Мать: Родионова Катерина

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
21.09.1802

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1804

Сын: Демидовъ Тимофей

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1810

Дочь: Гаврилова Марья

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1812

Сын: Гавриловъ Тихонъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1814

Сын: Гавриловъ Степанъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Деулина Авдотья

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гавриловъ Тихонъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1820

Сын: Гавриловъ Иванъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриловъ Герасимъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Трифанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Трифанъ

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