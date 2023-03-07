Катунинъ Федотъ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ларионовъ Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Родионова Катерина
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Катунинъ Тарасъ
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1763
Сын: Катунинъ Афонасий
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьева