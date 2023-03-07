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Катунинъ Федотъ

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Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ларионовъ Ермолай

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Родионова Катерина

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Катунинъ Тарасъ

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1763

Сын: Катунинъ Афонасий

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьева

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