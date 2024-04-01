Водовозова Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пальчикова Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Чюркина Ефимья Алексеева
Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1771
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно