Водовозова Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодовозова Анисья Васильева

Водовозова Анисья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пальчикова Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Галкина Агафья Алексеева (Матвеева?)

Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Чюркина Ефимья Алексеева

Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Отец ребёнка: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close