Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Мать: Водовозова Анисья Васильева

Бракосочетание
07.02.1791

Жена: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Водовозов Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Портнягина Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Водовозов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Водовозов Николай Гаврилов

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Иванова Мариамна Гаврилова

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Водовозов Егор Казак Залинейного Полка Гаврилов

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Гаврилова

Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close