Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Бракосочетание
07.02.1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Водовозов Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Портнягина Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
15.10.1799
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Водовозов Николай Гаврилов
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Иванова Мариамна Гаврилова
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Водовозов Егор Казак Залинейного Полка Гаврилов
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Гаврилова
Мать ребёнка: Водовозова Агафья Тимофеева
Смерть
Неизвестно