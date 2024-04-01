Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пальчикова Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Галкина Агафья Алексеева (Матвеева?)

Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Чюркина Ефимья Алексеева

Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водовозова Анисья Васильева

Смерть
После 1795
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