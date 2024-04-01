Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пальчикова Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Галкина Агафья Алексеева (Матвеева?)
Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Чюркина Ефимья Алексеева
Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Мать ребёнка: Водовозова Анисья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795