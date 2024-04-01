Галкина (Водовозова) Агафья Алексеева (Матвеева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Водовозова) Агафья Алексеева (Матвеева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Мать: Водовозова Анисья Васильева

Бракосочетание
18.01.1786

Муж: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 19
Рождение ребёнка
06.12.1786

Сын: Галкин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Галкин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
12.01.1799

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Смерть
Неизвестно
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