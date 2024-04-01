Галкина (Водовозова) Агафья Алексеева (Матвеева?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Бракосочетание
18.01.1786
м. 30 ж. 19
Рождение ребёнка
06.12.1786
Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1799
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Галкин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Смерть
Неизвестно