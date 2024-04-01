Пальчикова (Водовозова) Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Бракосочетание
06.11.1776
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев
Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
12.05.1801
Смерть
Неизвестно