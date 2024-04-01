Пальчикова (Водовозова) Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова (Водовозова) Ульяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Водовозов Алексей Отст. Солдат Р. Медвежьего Кирилов

Мать: Водовозова Анисья Васильева

Бракосочетание
06.11.1776

Муж: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пальчиков Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Пальчиков Николай Казак Р. Медвежьего Афанасьев

Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Рождение ребёнка
12.05.1801

Сын: Пальчиков Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Смерть
Неизвестно
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