Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1776

Жена: Пальчикова Ульяна Алексеева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пальчиков Федор Афанасьев

Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Пальчиков Николай Казак Р. Медвежьего Афанасьев

Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
12.05.1801

Сын: Пальчиков Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева

Смерть
После 1801
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