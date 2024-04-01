Пальчиков Афанасий Отст. Казак Р. Медвежьего Климентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1776
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пальчиков Федор Афанасьев
Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Пальчиков Николай Казак Р. Медвежьего Афанасьев
Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
12.05.1801
Мать ребёнка: Пальчикова Ульяна Алексеева
Смерть
После 1801