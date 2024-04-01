Водовозова (Соколова) Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
07.02.1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Водовозов Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Портнягина Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
15.10.1799
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Водовозов Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Иванова Мариамна Гаврилова
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Гаврилова
Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев
Смерть
Неизвестно