Водовозова (Соколова) Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозова (Соколова) Агафья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Мать: Соколова Авдотья Федорова

Бракосочетание
07.02.1791

Муж: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Водовозов Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Портнягина Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Водовозов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Водовозов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Иванова Мариамна Гаврилова

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Водовозов Егор Казак Залинейного Полка Гаврилов

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Гаврилова

Отец ребёнка: Водовозов Гавриил Урядник Р.Медвежьего Алексеев

Смерть
Неизвестно
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