Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Соколов Михей Тимофеев

Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
21.01.1771

Сын: Соколов Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Водовозова (Соколова) Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Соколов Прокофий Тимофеев

Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно

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