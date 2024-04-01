Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
21.01.1771
Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Водовозова (Соколова) Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Соколов Прокофий Тимофеев
Мать ребёнка: Соколова Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно