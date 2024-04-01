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Соколова Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Соколов Михей Тимофеев

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Рождение ребёнка
21.01.1771

Сын: Соколов Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Водовозова Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Соколов Прокофий Тимофеев

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?

Смерть
Неизвестно
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