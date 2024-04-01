Соколова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?
Рождение ребёнка
21.01.1771
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Водовозова Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Соколов Прокофий Тимофеев
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Крест. С. Ильинского Флелеев?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно