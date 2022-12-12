Павлова Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1920
Дата смерти05.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920
Отец: Павлов Яков Семенович
Мать: Павлова Мария Егоровна
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Рождение ребёнка
25.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович
Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
05.04.1985
Москва, город федерального значения Москва