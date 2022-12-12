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Павлова Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.01.1920

Дата смерти

05.04.1985

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920

Отец: Павлов Яков Семенович

Мать: Павлова Мария Егоровна

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Рождение ребёнка
25.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
05.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
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