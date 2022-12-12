Новоникольское
Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
509Новоникольское (Аннин верх Самодуровка), с. каз.при р. Доне.725172673714Церковь православная 1. Волостное и сельское правления.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
187. Ново-Никольское (Аннин Верх, Самодуровка), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 203, жителей 1320, волостное правление (уездный город в 7 верстах), цер Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79336Новоникольскоесело53°12'00"39°09'00"N-37-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42609452101с Новоникольскоесело