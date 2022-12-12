село Новоникольское, село Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Новоникольское

Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
509Новоникольское (Аннин верх Самодуровка), с. каз.при р. Доне.725172673714Церковь православная 1. Волостное и сельское правления.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Ново-Никольская волость
187. Ново-Никольское (Аннин Верх, Самодуровка), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 203, жителей 1320, волостное правление (уездный город в 7 верстах), цер Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Данковский район
79336Новоникольскоесело53°12'00"39°09'00"N-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Данковский муниципальный район, Сельское поселение Новоникольский сельсовет
42609452101с Новоникольскоесело
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