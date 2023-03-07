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Павлов Яков Семенович

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Место рождения

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Павлов Семен Андреевич

Мать: Павлова Настасья Павловна

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1920

Дочь: Павлова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Павлова Мария Егоровна

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария Егоровна

Смерть
После 1922
Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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