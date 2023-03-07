Павлов Яков Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Павлов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1920
Дочь: Павлова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Павлова Мария Егоровна
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мария Егоровна
Смерть
После 1922