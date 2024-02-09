село Сугробы, село Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Сугробы

Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
510Сугробы, с. каз. и вл.при р. Доне.1027110353315Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Данковский уезд
Село Сугробы, Кутуково тож4Ник. Петр. Шишков1641730

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Ново-Никольская волость
189. Сугробы, село бывшее владельческое и государственное, при реке Доне, дворов 128, жителей 831, церковь православная, школа, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Данковский район
79332Сугробысело53°11'00"39°09'00"N-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Данковский муниципальный район, Сельское поселение Новоникольский сельсовет
42609452106с Сугробысело
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