Павлова (Сячинова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Сячинова) Мария Егоровна

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Место рождения

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.04.1884

Дата смерти

03.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1884

Отец: Сячинов Егор Васильевич

Мать: Сячинова Пелагия Ивановна

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1920

Дочь: Павлова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Павлов Яков Семенович

Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Яков Семенович

Смерть
03.01.1965
Сугробы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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