Павлова (Сячинова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1884
Дата смерти03.01.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1884
Отец: Сячинов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1920
Дочь: Павлова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Павлов Яков Семенович
Три даты рождения: 10.01.1918 стояло в паспорте 10.01.1920 считалось настоящим и записано на могиле 7.01.1919 нашлось в записи о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1965