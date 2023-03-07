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Шалин Иван Иванович

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Место рождения

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.05.1926

Дата смерти

07.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926

Отец: Шалин Иван

Мать: Шалина 1

Боровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная награда
26.05.1945
1) Медаль «За отвагу Шалин Иван Иванович Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Шалин Иван Иванович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
29.04.1949

Сын: Шалин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна

Шенгельды, Отрарский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Попова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.06.1956

Сын: Шалин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалина Раиса Матвеевна

Смерть
07.11.1987
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