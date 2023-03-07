Шалин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1926
Дата смерти07.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1926
Отец: Шалин Иван
Мать: Шалина 1
Военная награда
26.05.1945
1) Медаль «За отвагу Шалин Иван Иванович Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Шалин Иван Иванович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
29.04.1949
Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Попова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
07.06.1956
Сын: Шалин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Шалина Раиса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалина Раиса Матвеевна
Смерть
07.11.1987